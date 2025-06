Kickboxing, Davide Demartis brilla al “Road to be Better”: nasce una stella

EMPOLI – – Si è conclusa ieri sera, al Palasport A. Aramini di Empoli, la seconda tappa ufficiale del progetto federale Federkombat “ROAD TO BE BETTER”, un evento dedicato alla crescita e valorizzazione degli atleti juniores di kickboxing e muay thai. Tra i protagonisti indiscussi della serata, Davide Demartis, atleta di punta della Kickboxing Alghero e del panorama sardo, ha saputo conquistare il centro della scena.

Demartis, in un incontro avvincente nella categoria K1 71 Kg, ha sbaragliato la concorrenza di Christian Troiano di ASD Olimpia Fighters, consolidando la sua posizione come stella nascente del panorama fighter italiano. La sua vittoria non solo rappresenta un trionfo personale, ma sottolinea anche l’efficacia del progetto Federkombat nel sostenere il percorso di crescita sportiva e personale dei giovani atleti.

L’evento, concepito per offrire un’occasione concreta di confronto e valorizzazione, ha visto gli atleti impegnati in un’attività istituzionale ben strutturata e orientata al miglioramento progressivo. La performance di Davide Demartis è un esempio lampante di come il talento, unito a un ambiente di supporto e a una preparazione mirata, possa portare a risultati eccezionali.

“Siamo estremamente orgogliosi della prestazione di Davide,” ha dichiarato il maestro Pierfranco Sanna. “La sua dedizione e il suo impegno costante lo stanno portando a raggiungere traguardi importanti, e questa vittoria ne è la conferma. È un modello per tutti i giovani atleti che aspirano a eccellere nel mondo degli sport da combattimento.”

Il “ROAD TO BE BETTER” si sta dimostrando un trampolino di lancio fondamentale per le future promesse della kickboxing e muay thai italiana, e la vittoria di Demartis a Empoli ne è la più recente e brillante testimonianza per il nostro movimento.