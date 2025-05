Judo Club Alghero, stagione di grande livello

ALGHERO – Con il 34° Trofeo Catalano, svoltosi lo scorso fine settimana, la società sportiva Judo Club Alghero traccia un primo bilancio dell’anno agonistico ancora in corso.

Domenica 18 maggio sul tatami giallorosso si sono presentati oltre 180 atleti provenienti dalle principali scuole di Judo isolane a dimostrazione del lavoro del Dojo algherese che si conferma punto di riferimento per la formazione sportiva e umana di oltre 200 atleti, dai giovanissimi agli agonist, una generazione di judoka capaci non solo di vincere, ma di crescere come cittadini e persone.

Il Judo Club Alghero, fondato nel 1978, ha vissuto un’annata straordinaria sul tatami e fuori. Valori come il rispetto, l’autocontrollo, l’amicizia e il coraggio continuano ad animare il lavoro quotidiano dei tecnici guidati dal Maestro Gavino Piredda e dalla Maestra Monica Piredda.

Numerosi gli impegni nazionali e internazionali che hanno visto protagonisti i judoka algheresi.

A Genova, Enrico Bardino e Andrea Cano hanno ben figurato ai Campionati Italiani Cadetti A2. Andrea Cano si è poi qualificato per le finali nazionali vincendo tre incontri, affiancato da Enrico Bardino già qualificato per ranking.

Lorenzo Serra e Nicola Placidi hanno conquistato il bronzo alla gara internazionale di Kata Kodokan Goshin Jutsu a Pordenone e l’oro al Grand Prix Nazionale Kata di Catania.

Andrea Monaco ha mostrato tutta la sua grinta nei Trofei Italia Esordienti B a Settimo Torinese. Al Campionato Regionale Es.B e Qualificazioni Coppa Italia Junior/Senior, Carlotta Sotgiu, Angelo Canu e Lorenzo Serra si sono laureati campioni regionali. Andrea Monaco al secondo posto e Beatrice Martinelli al terzo posto hanno completato il medagliere.

A Ruinas, nei Campionati Regionali Esordienti A, i giovanissimi Federico Mastinu, Riccardo Venturi e Julio Dettori hanno esordito in gara con tre bronzi nelle categorie.

Continua il sodalizio sportivo con la Budapest Cup che ha ospitato per il XXXX anno consecutivo i nostri atleti per un’esperienza formativa internazionale. Quest’anno sono partiti per l’Ungheria Riccardo Venturi, Federico Mastinu, Gabriel Monaco, Matteo Tanda e Andrea Monaco.

Impegni internazionali anche per la Maestra Monica Piredda che, già Commissaria Kata per l’European Judo Union, ha rappresentato l’EJU in Giappone alla conferenza internazionale alla Tokai University dedicata alla caduta sicura, insieme a scienziati e tecnici di 18 paesi. Il suo impegno nel promuovere il kata e la sicurezza ha trovato nuovo rilievo sia al Grand Prix Italia Kata di Pordenone che in ambito educativo nella formazione degli atleti in Montenegro ma anche seguendo con dedizione i giovani nei primi passi in gara. Monica Piredda è una delle figure più rispettate nel judo europeo per la sua capacità di coniugare tradizione, innovazione e attenzione educativa.

Il Judo Club Alghero si prepara ora alle prossime sfide estive e alla nuova stagione, con lo stesso entusiasmo che lo anima dal 1978. Nei programmi c’è la possibilità di ospitare il 29° Trofeo Internazionale di Judo “Riviera del Corallo” che lo scorso ottobre ha visto la partecipazione di oltre 50 atleti provenienti da sette nazioni europee, tra cui Italia, Ungheria, Polonia, Spagna, Portogallo, Moldavia e Romania. Il Trofeo ha sempre permesso di allungare la stagione turistica cittadina e promuovere la cittadina algherese all’estero, segnale della ricaduta sul territorio che lo sport continua a dare in questa città.