Ittiri, potenziate attività pediatriche consultorio

ITTIRI – La ASL Sassari potenzia le attività pediatriche del consultorio di Ittiri. A partire da oggi giovedì 18 febbraio, i giorni di visita dedicati ai piccoli pazienti aumenteranno da due a tre la settimana: il lunedì e il venerdì i bambini potranno essere visitati, dalle 9 alle 13, dalla dottoressa Caterina Laino mentre il giovedì, sempre dalle 9 alle 13, sarà la volta della dottoressa Lidia De Luna.

L’accesso al servizio pediatrico, come per tutti gli altri servizi del consultorio, deve essere preceduto da un pre-triage telefonico. La procedura di verifica delle condizioni di salute, nel rispetto della normativa contro la diffusone del Coronavirus, sarà poi completata sul posto. L’ingresso nella struttura è consentita ai piccoli pazienti e a un solo genitore. Per prenotare una visita con la dottoressa De Luna nel nuovo appuntamento del giovedì, i genitori devono chiamare il numero 079/4453175 il mercoledì dalle ore 10 alle ore 12.

Il potenziamento dell’attività pediatrica a Ittiri fa parte del più ampio progetto di sviluppo dei servizi sanitari territoriali. Già nel mese di dicembre la ASL Sassari aveva riavviato l’attività consultoriale nel presidio ospedaliero consentendo all’equipe multidisciplinare, coordinata dal dott. Roberto Pietri, di operare in quattro ambiti: area ostetrica e ginecologa, area pediatrica, area psicologica e area sociale.