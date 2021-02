Secal più forte, come da programma elettorale

ALGHERO – “In ordine al potenziamento della Secal e alla conseguente gestione in house del servizio riscossione dei tributi, oggi gestito in maniera privatistica dalla Step, l’amministrazione sta andando nella giusta direzione, che è quella delineata dalla coalizione di centro destra sardista e civica, con la sottoscrizione del programma, che nella primavera del 2019 ha permesso di vincere le elezioni”. Così i partiti di maggioranza di Centrodestra Lega, Noi con Alghero, Fratelli d’Italia e Psd’az che commentano le scelte sui tributi locali elogiando anch’essi, come già fatto anche dei Riformatori Sardi, l’azione della Giunta Conoci

“Si stanno definendo i dettagli, ma siamo molto fiduciosi e ottimisti per quanto riguarda il lavoro svolto finora, per far si che la Secal si trovi pronta con la gestione del servizio. Lo spirito con il quale già nel lontano 2005 si costituì la Secal era quello di poter gestire la riscossione dei tributi attraverso una partecipata del comune nella piena tutela sia dell’amministrazione che dei cittadini algheresi”.

“A maggio scadrà il contratto stipulato dall’allora amministrazione Bruno con la Step, e la coalizione guidata dal Sindaco Mario Conoci si è impegnata con gli algheresi affinché il servizio ritorni ad essere gestito dalla Secal. Un impegno sul quale intendiamo andare avanti convinti come siamo che mai come in questo periodo sia necessario ripristinare un rapporto diretto sia con i contribuenti, a tal proposito è opportuno ricordare che a fine anno attraverso una transazione la Secal è stata potenziata e potrà essere pronta per riprendere a svolgere in maniera efficace ed efficiente il suo ruolo”..