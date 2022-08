Invasione dei cinghiali, record incidenti. Parco, Regione e Comune intervengano

Invitiamo nuovamente il direttore del Parco di Porto Conte, Mariano Mariani, il sindaco di Alghero, Mario Conoci, il Presidente del Consiglio Regionale Michele Pais a coordinarsi e ad attivarsi presso gli organi competenti affinché la nostra zona passi al più presto da color rosso sangue (la peggiore in Sardegna) a bianco. Le azioni da porre in atto sono chiare ed è necessaria assoluta determinazione per porre rimedio a questo gravissimo ma risolvibile problema”.

Tonina Desogos – Presidente Comitato di Borgata di Maristella

ALGHERO – “Record negativo per Porto Conte e Alghero, fanalini di coda nell’intero territorio sardo. Un volantino stampato dalla Regione certifica che l’area di Alghero è quella con il maggior numero di incidenti stradali che coinvolgono la fauna selvatica. Per il 90% si tratta di cinghiali. Nessun altro luogo in Sardegna peggio di Alghero. Un pessimo risultato per il quale chi dobbiamo ringraziare? Sono decenni che, come rappresentanti degli abitanti dell’agro, denunciamo l’eccessiva presenza di cinghiali nelle nostre campagne. Oltre ai gravi danni che questi animali provocano ai nostri poderi si aggiungono i ricorrenti incidenti stradali, a volte, purtroppo, anche mortali per gli umani. Il volantino invita a rispettare la segnaletica stradale e a guidare con prudenza. Non si fa cenno, invece, a una necessaria, massiccia e fulminea campagna di abbattimento dei cinghiali, senza se e senza ma.