“In Secal procede tutto bene, basta con gli allarmismi”

ALGHERO – “La Secal intende calmare gli allarmismi apparsi sui quotidiani online, facendo presente che la società, anche grazie all’impegno di tutto il personale, sta lavorando con rinnovato slancio alle proprie attività, con prospettive di efficienza e rinnovata collaborazione con Dirigente,

Assessore ed uffici comunali, nel solco del percorso intrapreso su indirizzo dell’amministrazione,

anche in continuità con quanto già instradato dal precedente C.D.A. Dalle interlocuzioni avute con

gli uffici, si attende a breve il benestare da parte degli stessi per la liquidazione delle attività svolte.

Il dialogo ed il processo di collaborazione che sta progredendo con gli uffici porterà al

raggiungimento degli obiettivi che ci siamo posti in ottica di rilancio della società. Prendiamo

pertanto le distanze dalle dichiarazioni ad oggi riportate, non comprendendo l’obbiettivo

dell’allarmismo che possono scatenare.

L’obbiettivo primario rimane il rilancio ed il miglioramento delle attività della Secal

nell’interesse dell’Ente e della collettività al perfezionamento del servizio pubblico svolto.

Il Cda della Secal”

Antonio Piras, Giovanni Idda e Manuela Paolino (Secal)