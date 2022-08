Il “Settebello” azzurro battezza la piscina all’aperto di Alghero

ALGHERO – Non ci poteva essere battesimo migliore, la nazionale di pallanuoto ha iniziato gli allenamenti oggi a Maria Pia, nel rinnovato impianto restituito alla attività dall’Amministrazione Conoci dopo i lavori di riqualificazione appena ultimati. Il settebello di Sandro Campagna, appena confermatasi top del mondo nella pallanuoto con la vittoria della world League 2022 a Strasburgo contro gli Stati Uniti, si prepara ad Alghero per la la Waterpolo Sardinia Cup 2022 in programma a Sassari fino al 10 agosto ed in previsione degli europei di Spalato dal prossimo 27 agosto. Ad accogliere la squadra e lo staff tecnico, il Sindaco Mario Conoci con gli assessori Antonello Peru e Alessandro Cocco.