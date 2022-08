“Sailing School Day”, un successo: serata finale e classifica

ALGHERO – La Sailing School Day dello Yacht Club Alghero è stata un successo. Tantissima la partecipazione in mare per una settimana di regate che hanno coinvolto tutti gli iscritti. Si tratta di uno degli eventi più sentiti e partecipati della scuola vela algherese. Gli atleti, infatti, si sfidano tra loro divisi nelle varie classi: Optimist, 555, Laser e 420. Il tutto sotto l’occhio attento dei 17 istruttori, 8 dei quali qualificati FIV. Venerdì, grande festa per le premiazioni in occasione delle quali il club si è riunito per festeggiare la stagione in corso che sta andando oltre le aspettative. Tante persone tra velisti, istruttori, direttivo e genitori che non hanno perso l’occasione di trasformare la premiazione in un momento di festa e condivisione, nel puro spirito dell’Yacht Club Alghero. A premiare le sue allieve e i suoi allievi è stato Riccardo Celotto, da quest’anno responsabile della scuola vela che ha così potuto osservare i risultati ottenuti dai nuovi iscritti e quelli che continuano a contraddistinguere i più esperti che si ritrovano ad essere proprio “timone” per i nuovi arrivati.

“La grande partecipazione sia in mare che fuori mi fa solo capire che questa è la strada sulla quale io e il direttivo dobbiamo continuare a lavorare – ha detto il presidente dello YCA Pier Paolo Carta. Il post pandemia ha dato una risposta decisa al nostro settore, sottolineandolo in crescita. Complimenti a tutti i nostri velisti e un plauso, naturalmente, a Riccardo e al suo staff di istruttori senza dei quali non si sarebbe potuto raggiungere questo livello”.

“Non nascondo che per me è stata una settimana emozionante dove ho potuto testare il livello dei nuovi iscritti e confermare quello dei veterani. Vedere così tante vele in mare, ogni giorno, ci ripaga di tutto il lavoro che pianifichiamo per la stagione- ha affermato il responsabile della Scuola Vela, Riccardo Celotto.

CLASSIFICHE:

Classe Optimist cadettini,

1Andrea Rinaldi

2 Miquel Solu

3 Emilio Z00gl

1 femminile Gaia Arus

Classe Optimist Cadetti

1 Antonio Soggiu

2 Francesca D’Achille (1 femminile)

3 Giorgio Macciocu

Classe Optimist juniores

1 Valerio D’Achille

2 Brando Bertoglio

3 Joel Spanu

Classe derive – cadetti

1 grezzoni

2 octopus

3 cuor di leone

Classe derive – juniores

1 Spice Girls

21 Morazzisti

31 Nessuno