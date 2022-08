“Porticciolo spiaggia libera, curata e con servizi”

ALGHERO – “Sono voluto andare a vedere la nostra spiaggia più a nord, quella di #Porticciolo, in un ambiente bellissimo e unico”, così il sindaco Mario Conoci rispetto alla splendida cala e spiaggia di Porticciolo, sempre curata grazie ai volontari che insieme ai titolari del camping intervengono ciclicamente per mantenerla in questo stato salvaguardando l’ambiente

“Una spiaggia così bella e così tanto frequentata, per la gran parte in libera fruizione, è bello abbia anche chi se ne cura, chi la pulisce, aiutando l’amministrazione comunale, chi fornisce servizi, anche di sicurezza a mare, evitando che diventi preda dei soliti pochi ma sempre presenti maleducati”

“Tuteliamo tutti insieme il nostro ambiente, rispettandolo senza abbandonarlo”