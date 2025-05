Il Psd’Az rilancia da Nuoro la sua presenza identitaria

NUORO – “Il Partito Sardo d’Azione si presenta alle prossime elezioni comunali con un segno forte di coerenza e determinazione: la lista porta il proprio simbolo, autentico e riconoscibile, a differenza di tutte le altre forze in campo. Una scelta precisa, identitaria, che rimette al centro la storia e la missione del partito per rappresentare i sardi con voce autonoma”, cosi dai Quattro Mori.

“Il punto di partenza di questo percorso è Nuoro. Non a caso le sezioni cittadine sono un un presidio politico, prima ancora che logistico. Da qui si rilancia un progetto che va oltre la semplice riorganizzazione interna: si tratta di riaffermare, in ogni territorio dell’Isola, la presenza politica del Psd’Az con radicamento e visione”.

“A dimostrazione dell’importanza del passaggio nuorese, nei giorni scorsi hanno fatto visita alla sezione il segretario Nazionale del Partito Sardo d’Azione, Cristian Solinas, e altri dirigenti. Una presenza significativa, che testimonia l’investimento politico diretto sulla città e sul suo ruolo di guida per il rilancio dell’intero partito”.

“Proprio in quest’ottica, è stato invitato a Nuoro anche un gruppo di simpatizzanti della Gallura, segno di una rete che si sta ricompattando su tutto il territorio regionale. La “chiamata Nuoro” non è un vezzo localistico, ma una scelta strategica: è dalla solidità identitaria e organizzativa di questa sezione. Il Partito Sardo d’Azione, con il suo simbolo, la sua storia e la sua visione autonomista, si candida dunque non solo a partecipare, ma a guidare il dibattito politico di Nuoro. A testa alta, con le proprie idee, e con una classe dirigente che torna a radunarsi nei territori”.