“‘Il Centrodestra vince quando sceglie i candidati a sindaco giusti”

CAGLIARI – I risultati delle elezioni comunali confermano ancora una volta che non esistono automatismi politici e che le realtà locali vanno lette per ciò che sono. Le elezioni amministrative seguono dinamiche spesso molto diverse rispetto a quelle regionali e nazionali, e non possono essere assunte come indicatore di un presunto trend politico generale.

Per quanto riguarda i Riformatori Sardi e, più in generale la coalizione di centro destra, la vittoria di Michele Cossa a Sestu, uno dei principali comuni della Sardegna, rappresenta un segnale importante: quando l’area liberale è unita, sceglie candidati credibili e può presentare ai cittadini una storia fatta di competenza, impegno e buon governo, i risultati arrivano. Michele Cossa è da anni un punto di riferimento per la comunità sestese e il successo ottenuto ne è la naturale conseguenza.

Come Riformatori Sardi, nello specifico, registriamo con soddisfazione l’elezione di nostri rappresentanti in diversi comuni dell’Isola. È un risultato che premia il lavoro svolto sul territorio e conferma il radicamento del nostro partito nelle comunità locali.

Resta inoltre evidente che, guardando ai dati regionali e nazionali, il centrodestra unito continua a rappresentare un’alternativa forte e competitiva, con un consenso che rimane ampiamente in grado di contendere il governo della Sardegna alla sinistra. Da parte nostra continueremo a lavorare con serietà, presenza e proposte concrete, accanto agli amministratori locali e ai cittadini”.

Aldo Salaris, consigliere regionale e coordinatore regionale dei Riformatori Sardi