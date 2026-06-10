Città Regie della Sardegna, 30milioni dal Fondo di Coesione

ALGHERO – 3.885.714 di euro per rigenerazione il patrimonio culturale della città, con interventi importanti destinati a riqualificare tre significativi siti del centro. Un progetto ambizioso che la Regione Sardegna ha confezionato destinando risorse del Fondo Sviluppo e Coesione pari a 30 milioni suddivisi alle sette città Regie della Sardegna. Oggi a Cagliari, con l’Assessore regionale del Turismo Franco Cuccureddu, la firma del protocollo di intesa che contiene le linee attraverso le quali i comuni di Alghero, Castelsardo, Cagliari, Sassari, Iglesias , Bosa e Oristano dovranno attuare i progetti. Alghero incassa risorse a valenza triennale ( 2026-2027-2028) per completare il restauro di palazzo civico di via Columbano ( 1.885.714,00 euro) per continuare il prezioso lavoro di rigenerazione del Forte della Maddalena ( 1.200.000,00 euro ) e per la messa in sicurezza del Bastione Magellano ( 800.000,00 euro ). “Un investimento prezioso che grazie all’Assessorato al Turismo della Regione ci permette di accrescere il nostro patrimonio storico e di metterlo a disposizione della comunità”- ha detto oggi il Sindaco nel corso dell’incontro in Assessorato al Turismo. “Una grande occasione – ha sottolineato – per consolidare la rete delle Città Regie per lo sviluppo di attività culturali ai fini turistici”. L’occasione di oggi e i presupposti da cui trae origine, coincide peraltro con la programmazione che l’Amministrazione sta mettendo in cantiere per celebrare i 525 anni dall’elevazione di Alghero al rango di Città Regia, appunto. Alla dotazione finanziaria spettante, si aggiunge inoltre la quota a parte destinata ad Alghero delle risorse complessive ( 2.570.000 euro ) riservata all’arredo urbano, cartellonistica informativa dell’itinerario con inizio della spendita a partire dal 2028.