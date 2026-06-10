Soldi per Città Regie, “grande soddisfazione”

ALGHERO – “Con grande soddisfazione apprendo l’assegnazione ad Alghero di *3,9
milioni di euro* tramite il Protocollo d’Intesa sulle “Città Regie”
siglato con l’assessorato alla cultura della regione Sardegna guidato da
franco Cuccureddu.
Un risultato importante che riconosce il valore storico e culturale
della nostra città e si traduce subito in interventi concreti per i
cittadini.
Le risorse saranno destinate a:
1. *Completamento dei lavori della sede comunale di via Columbano*
2. *Completamento della ristrutturazione del Forte della Maddalena*
3. *Completamento del restauro del Bastione Magellano*
Interventi strategici per riqualificare il patrimonio pubblico,
restituire spazi alla comunità e rafforzare l’attrattività di Alghero.
Questo finanziamento è una bella notizia per tutta la città. Alghero
conferma la sua identità di città regia e la capacità di trasformare la
storia in opportunità per la città”.
Mimmo Pirisi, presidente del Consiglio Comunale di Alghero