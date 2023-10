Guida in sicurezza, controlli della Polizia nel weekend

NUORO – Nella settimana che va dal 9 al 15 ottobre 2023, la Polizia di Stato sarà impegnata su tutto il territorio nazionale per l’operazione ROADPOL denominata “FOCUS ON THE ROAD”. Durante il suddetto periodo gli uomini e le donne di tutte le province sarde saranno impegnati in servizi specifici finalizzati alla verifica del rispetto del corretto utilizzo durante la guida di telefoni cellulari e cuffie sonore nonchè delle cinture di sicurezza e dei dispositivi di ritenuta in genere da parte di tutti gli utenti della strada. L’obiettivo di questa operazione, a cui partecipano tutte le Polizie Stradali dei Paesi Membri dell’Unione Europea aderenti alla cooperazione, è quello ridurre il numero delle vittime della strada e degli incidenti stradali in adesione al Piano d’Azione Europeo 2021-2030, con operazioni congiunte di contrasto delle violazioni e campagne di prevenzione, informazione e comunicazione.