Basket Serie B/F, seconda vittoria della Mercede

ALGHERO – Prima partita in casa e seconda vittoria stagionale per la Mercede Alghero. Il I quarto inizia in maniera scoppiettante, con le due squadre che pensano più all’attacco che alla difesa, a metà quarto siamo già sul punteggio di 16-12 per le padrone di casa. Time out chiamato da coach Monticelli, un paio di sostituzioni e le padrone di casa piazzano un break di 12-3 per il 28-15 al 10mo..

Nel II quarto (31-8 il parziale) e III quarto (37-8) con una parziale di 68-16 la partita è virtualmente chiusa, nonostante restino altri 10 minuti sul cronometro. Al 30mo il risultato è 96-31.

Il IV ed ultimo periodo (26-16) inizia con tre triple di fila Coni, Pysmennyk (per il 102-31) e nuovamente Coni. Da lì in poi i ritmi si sono nuovamente alzato ed entrambe le squadre sono andate a canestro con continuità, fino al 122-47.

<< Nonostante le assenze oggi la squadra ha fatto quasi tutto quello che era stato preparato in settimana, primi 5 minuti a parte. Sicuramente molto meglio della prima partita, ora aumenteremo un po' i ritmi in allenamento per prepararci alle altre partite, già domenica affronteremo Si Planu, che è un po' la nostra bestia nera, riescono a mette co sempre in difficoltà - dichiara Francesco De Rosa-, quindi lavoreremo sulla concentrazione, che è uno dei difetti delle squadre giovani, e sulla difesa, che attualmente patita un po'. Chiaramente per oggi faccio i complimenti alle ragazze, è stata una battuta divertente e giocata a viso aperto dalle squadre, però da domani torneremo a sudare>>

Finale: 122-47

Parziali: 28-15, 31-8, 37-8, 26-16

MERCEDE: Pysmennyk 27, Galluccio F. 16, Derekyuvlieva 20, Murgia 14, Moro 5, Mura, Canu 2, Glavan 11, Peana 2, Marras, Silanos 8, Coni 17.

Coach: Manuela Monticelli

BASKET QUARTU: Mercurelli 6, Siriu 9, Astero 6, Secondi 10, Olla 6, Provenzano, Adamu 2, Formisano, Faggioli 8.

Coach: Pau G.