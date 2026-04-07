“Grotta Verde chiusa, grave danno per Alghero e Parco”

«Nonostante un meteo favorevole, con la chiusura della Grotta Verde nel weekend di Pasqua e Pasquetta, l’amministrazione Cacciotto certifica la sua incapacità nel gestire uno degli attrattori più importanti del territorio». Così Alessandro Cocco, capogruppo di Fratelli d’Italia, interviene sulla mancata apertura del sito durante il weekend di avvio della stagione turistica.

«Parliamo di un danno economico da decine di migliaia di euro di mancato incasso per l’ente Parco. Risorse che oggi vengono perse, con un danno economico diretto per l’intero sistema turistico locale». Cocco richiama il tema della programmazione: «Non siamo davanti a un imprevisto, ma alle conseguenze di una gestione insufficiente targata campo largo. Non si può arrivare a Pasqua con un attrattore chiuso per mancanza di atti che dovevano essere programmati per tempo».

Nel mirino il sindaco: «Chiediamo al sindaco Cacciotto di spiegare come sia possibile che uno dei siti più strategici del Parco, che abbiamo restituito alla città con grande impegno, ora resti chiuso proprio nel primo grande banco di prova della stagione».

Durissimo l’affondo contro la maggioranza: «Si parla di destagionalizzazione, ma così si vanificano gli sforzi degli operatori turistici privati: se gli attrattori restano chiusi nei periodi chiave, il resto è solo uno slogan. Oltre il danno, con decine di migliaia di euro persi per la chiusura, l’Amministrazione Cacciotto prepara la beffa con uno stanziamento di 100mila euro per il Parco, ovviamente a spese dei contribuenti – conclude Cocco – Ora serve subito un cambio di passo, perché così si danneggia la città e si sprecano i soldi dei contribuenti».