Giusy Brogi nuova presidente dei Terranostra Cagliari

CAGLIARI – Giusy Brogi è la nuova presidente di Terranostra Cagliari. La responsabile, insieme ai quattro fratelli, dell’agriturismo Santu Marcialis di Soleminis, è stata eletta oggi nel corso dell’assemblea che ha rinnovato le cariche dell’associazione che fa capo a Coldiretti Cagliari e che si propone di promuovere e sostenere l’attività agrituristica ma anche il territorio e l’ambiente. Brogi, che resterà in carica per i prossimi 5 anni, prende il posto di Gianfranco Marongiu (agriturismo Agricantus di Capoterra) a cui l’associazione manda i più sinceri ringraziamenti per il grande lavoro svolto in questi anni per consolidare la crescita dell’associazione e sostenere gli agriturismi del territorio.

DIRETTIVO. Oltre Giusy Brogi il Consiglio direttivo di Terranostra Cagliari è composto dalla vice presidente Elisabetta Secci (agriturismo Donne rurali di Villamassargia) e dai consiglieri: Elena Corona (agriturismo Sa Perda Marcada di Arbus); Massimiliano Salis (Su Lilloni di Villa San Pietro); Gianfranco Marongiu (agriturismo Agricantus di Capoterra); Maria Contu (agriturismo Minni Minni di Castiadas); Marisa Zedda (agriturismo Monte Gruttas di Castiadas); Vittoriana Murgioni (Il Su Nuraghe di Muravera) ed Elisa Pinna (agriturismo S’Isca Manna di Serdiana).