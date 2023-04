Giovani in Fermento nel Parco Manca: cura del verde, decoro e rilancio | video

ALGHERO – Riqualificazione, cura del verde, decoro e creazione di un piccolo orto. E non solo. Questi alcuni degli interventi che i ragazzi del progetto “Never Neet” (sostenuto dal bando “Fermenti in Comune”) hanno messo in atto già da alcuni giorni nel Parco dedicato al Caporal Maggiore Manca, meglio nota come “Merenderia”. Uno spazio verde non curato come meriterebbe e una struttura che da tempo attende di essere concessa nuovamente in gestione. Ma i “Giovani in fermento”, dopo aver operato per l’area canina in via Giovanni 23esimo e in alcuni spazi del Parco di Porto Conte, non hanno atteso oltre e, alla guida della referente per la cooperativa Econotoni Chiara Rosnati e col coordinamento del Parco di Porto Conte (partner insieme alla società Sider e la stessa Ecotoni con capofila è il Comune), hanno deciso di ridare dignità ad uno spazio verde che potenzialmente potrebbe ritornare, vista anche la posizione strategica tra Maria Pia, la pineta, piscine, Marino, scuole e altre attività, ad essere molto frequentato.

Nel frattempo, come detto, senza attendere oltre, sempre ovviamente all’interno delle regole della sicurezza e di quanto previsto dal progetto, che al suo interno ha anche dei momenti dedicati all’apprendimento dei processi comunicativi e di apprendimento delle normative del lavoro, la decina di giovani di “Never Neet” si sono messi al lavoro, attrezzi alla mano, per ripristinare decoro ed eventuale fruibilità al Parco e Manca e possibilmente pure alla Merenderia.