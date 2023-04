Odissea 4 Corsie, “Da Salvini a Solinas promesse non mantenute”

ALGHERO – “Il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini lo aveva promesso solennemente in occasione della visita di sottomissione del Presidente Solinas al suo segretario leghista: entro Natale la firma sull’appalto della Strada Statale 291, annunciando lo sblocco come dono natalizio. E invece siamo ormai a Pasqua e la firma dell’appalto non è ancora all’orizzonte o all’interno dell’uovo di cioccolato.” Così interviene Silvio Lai sul tema della strada statale Sassari Alghero e gli impegni presi dal ministro Salvini. “Il ministro Salvini non è nuovo allo sbagliare compagnia: lo ha fatto spesso, con la Russia di Putin, con l’ideologo di Trump, con i sovranisti d’Europa, lo ha fatto spesso in Italia, e in Sardegna si accompagna al Presidente della Regione Sardegna Solinas, ormai considerato la peggiore esperienza istituzionale dell’autonomia e sarà ricordato come chi ha svenduto ai saldi di una ricandidatura, la specialità conquistata nel 1948.”

“A Salvini infatti non possiamo dare la responsabilità del mancato completamento della Sassari Alghero se non attribuirgli la cattiva abitudine di fare annunci, come gli è solito, senza verificare prima se qualcuno può o è in grado di realizzarli.

Ricapitoliamo i fatti:

1) L’11 settembre 2020 il presidente Solinas è nominato commissario straordinario per la viabilità dal governo in carica. Tra le opere di cui è commissario il completamento della Sassari-Alghero la cui progettazione esecutiva e finanziamento nello sblocca Italia era stato perseguito tenacemente dal sindaco Mario Bruno e dall’esecutivo Pigliaru;

2) Dopo due anni, a settembre 2022, proprio durante la campagna elettorale delle politiche il presidente commissario Solinas, annuncia l’imminente appalto dei lotti 1 più circonvallazione urbana e del lotto 4, bretella per l’aeroporto, indicando anche la copertura delle risorse aggiuntive, da reperire mediante definanziamento – aveva assicurato – di un tronco della strada 554 nel cagliaritano.

3) Il 18 dicembre 2022 il ministro Salvini annuncia che entro Natale avrebbe dato il via libera all’appalto ma ad oggi, ultimo lunedi prima di Pasqua non risulta che il presidente commissario abbia eseguito e firmato per mantenere l’impegno natalizio assunto, nonostante da oltre un anno, abbia le risorse, i progetti esecutivi e definitivi per procedere con l’appalto Anas.”

Da qui l’interrogazione a prima firma LAI al Ministro Salvini per sapere se corrisponde al vero il definanziamento del lotto della 554 e il corrispondente finanziamento del lotto 1 e 4 della Sassari Alghero e quali siano gli ostacoli che impediscono al commissario straordinario di firmare e procedere, con il Ministero, all’appalto ANAS.

“Comunque la si guardi è una promessa non mantenuta sia del segretario della Lega che del presidente sardo leghista – neanche con i poteri del commissario straordinario i governi di destra riescono a realizzare opere, ecco perché cercano di ottenere mani libere, togliendo i controlli e si infastidiscono quando l’ANAC lo fa notare.” Ha concluso il dem Lai.