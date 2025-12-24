Gavino Balata amb Joaquim Arenas i Sampera: personatge importantíssim per la cultura catalana

L’ALGUER – Joaquim Arenas i Sampera (1938–2025) és estat un personatge importantíssim per la cultura catalana i la pedagogia catalana. Un home que ha dedicat la vida a desfensar i normalitzar lo català i a lluitar per una educació inclusiva, de qualitat i lligada amb el territori. Ha contribuit de manera fondamental a la creació del model d’immersió lingüística i a consolidar lo català com a llengua vehicular del sistema educatiu.
A més d’això, per mosaltros algueresos Joaquim Arenas és estat un motor actiu de les relacions i dels vínculs culturals entre Catalunya i l’Alguer.
Aqueixa relació no era feta sol d’estima i de fraternitat “lingüística”, sinó que s’és transformada en un empenyo constant de cooperació pedagògica i institucional que ha donat vida al Projecte Palomba, la més significativa experiència de transmissió i preservació del català de l’Alguer en l’àmbit de l’escola pública, i a La Costura, la primera escola de la infància trilingüe, en la qual l’ensenyament i les activitats quotidianes se feven prevalentment en alguerés. La freqüentació algueresa de Joaquim Arenas mos ha deixat per això un patrimoni que ha contribuit a mantendre encesa la flama de la nostra llengua en les joves generacions i a formar i motivar un grup important de docents. Un patrimoni que és menester a reforçar i projectar al futur
A més d’això, per mosaltros algueresos Joaquim Arenas és estat un motor actiu de les relacions i dels vínculs culturals entre Catalunya i l’Alguer.
Aqueixa relació no era feta sol d’estima i de fraternitat “lingüística”, sinó que s’és transformada en un empenyo constant de cooperació pedagògica i institucional que ha donat vida al Projecte Palomba, la més significativa experiència de transmissió i preservació del català de l’Alguer en l’àmbit de l’escola pública, i a La Costura, la primera escola de la infància trilingüe, en la qual l’ensenyament i les activitats quotidianes se feven prevalentment en alguerés. La freqüentació algueresa de Joaquim Arenas mos ha deixat per això un patrimoni que ha contribuit a mantendre encesa la flama de la nostra llengua en les joves generacions i a formar i motivar un grup important de docents. Un patrimoni que és menester a reforçar i projectar al futur
Gavino Balata
President de la Consulta Cívica
per les Polítiques Lingüístiques del Català de l’Alguer