Tennis Alghero, riqualificazione a Maria Pia: campo coperto e pickleball

ALGHERO – Sono iniziati da alcuni giorni i lavori di riqualificazione dell’impianto di tennis di Maria Pia. Un campo coperto, due campi da pickleball, tra gli sport emergenti più praticati e tra i primi in Sardegna, lo sport n. 1 negli Stati Uniti tra gli over 55, pavimentazioni, una pista di atletica per la preparazione atletica degli agonisti e non agonisti e degli allievi della scuola di avviamento allo sport : oltre 300 mila euro di investimento da parte dell’Amministrazione del Sindaco Raimondo Cacciotto, reperiti dalla Regione Sardegna fin dall’insediamento per uno dei tanti interventi in programma per la riqualificazione generale dell’impiantistica sportiva in città.

“È il segno di una programmazione che abbiamo avviato per restituire allo sport cittadino tutta l’attenzione che merita. Questo è solo uno degli esempi di un’opera pensata, progettata e affidata con il nostro impegno a dare risposte allo sport e alle società sportive cittadine”, afferma il Sindaco Raimondo Cacciotto. L’Amministrazione, su impulso dell’Assessore all’Impiantistica sportiva e Demanio Enrico Daga, ha impresso un cambio di prospettiva per l’impianto sportivo, in considerazione anche dei risultati raggiunti dalla società tennistica che a pieno titolo, con questa nuova iniziativa potrà disputare in case le gare di Serie A. “L’obiettivo dell’Amministrazione – spiega Francesco Marinaro, Assessore alle Opere Pubbliche – è quello di ammodernare l’area sportiva, compreso l’adeguamento generale alle norme di prevenzione incendi. In particolare, l’intervento tiene conto delle norme relative all’abbattimento delle barriere architettoniche, di contenimento energetico, e delle norme in materia di pubblica sicurezza”. “In maniera costante, le iniziative messe in campo si stanno concretizzando progressivamente – conclude l’Assessore Daga – grazie al lavoro e all’impegno degli uffici che stanno producendo risultati efficaci che presto saranno visibili e di grande utilità alle società sportive”.