Maestrale, Sanità, Aeroporto, Cacciotto: intervista con Mario Bruno | video

ALGHERO – Dall’associazione Maestrale all’attività del Partito Democratico fino alle questioni della compagine Cacciotto , nonostante non abbia un incarico amministrativo diretto, Mario Bruno è sempre in prima linea riguardo le vicende che riguardano Alghero. E ciò, anche se ovviamente non arriva alcun asserzione, anche in vista dei non troppo lontani appuntamenti elettorali, in particolare le elezioni per il rinnovo del Parlamento che, apparentemente appaiono non vicine, ma in realtà sono quasi dietro l’angolo: fra un anno e 3 mesi, circa.

Ma non solo questo. Infatti è lo stesso dirigente regionale del Partito Democratico, dopo aver risposto alle varie domande, tra cui le annose e irrisolte questioni, che vedono l’amministrazione Cacciotto impegnata su più fronti, dalla sanità ai trasporti alle opere pubbliche, a soffermarsi sulla necessità di “rafforzare l’esecutivo Cacciotto”. Che, tradotto dal politichese, potrebbe voler dire, come noto, “rimpasto”. Non prima di sottolineare l’avvicinarsi dello storico traguardo, per il sindaco Cacciotto, della definitiva adozione del Piano Urbanistico Comunale.

Parola che agli amministratori degli ultimi anni piace poco, ma così sarà. Con l’innesto, almeno pare, di Gabriella Esposito e forse pure di altri esponenti, si mormora di Alberto Bamonti e pare pure un altro rappresentante in capo ad Orizzonte Comune. Non esclusi anche mutamenti in seno alle così dette “partecipate”. Chi lascerà il posto al sole in Giunta o altro? Ancora non pare sia stato definito. Una cosa è certa: gli algheresi attendono, con sempre maggiore apprensione e impazienza, le risposte annunciate in campagna elettorale. Non è facile, ma tant’è.

INTERVISTA CON MARIO BRUNO