Forza Italia a Cagliari rinnova il Coordinamento

CAGLIARI – “Questa è una nuova chiamata all’azione per chi vuole impegnarsi per la città”. Così Alessandro Serra, segretario cittadino di Forza Italia per Cagliari-Grande Città, annuncia dal gazebo per la campagna adesioni 2024, organizzato questa mattina al mercato di San Benedetto, il varo del nuovo coordinamento azzurro. “Con le nuove nomine – sottolinea Serra- prende forma una squadra unita, capace di interpretare quella carica innovativa che da sempre ha caratterizzato il nostro movimento in città. Nelle prossime settimane ci saranno ulteriori innesti. Chi vuole dare il proprio contributo di idee, di passione e di progetti sappia che le porte di Forza Italia sono aperte. E’ questo il segnale che diamo, in un clima di condivisione con i consiglieri comunali Tocco e Sulis, con un coordinamento che mette insieme rinnovamento ed esperienza. Seguendo le indicazioni del segretario nazionale Antonio Tajani, puntiamo ad ampliare il nostro movimento per essere sempre più centrali nella scena politica locale, regionale e nazionale. Questo – ha concluso Serra- è solo il principio di un percorso che ci vedrà protagonisti sulla scena cittadina per interpretare il ruolo di opposizione non come pura e semplice contrapposizione ma come costruzione di un’alternativa all’attuale amministrazione in termini di valori, proposte, visione della città”.

Di seguito, il coordinamento Grande Città di Cagliari:

Segretario Cagliari-Grande Città- Alessandro Serra

1. ORGANIZZAZIONE- BEATRICE PISCEDDA

2. COMUNICAZIONE E IMMAGINE- EMILIA CAPUT

3. ELETTORALE- LAURA MANUNZA

4. ENTI LOCALI- DANIELE MELONI

5. DIPARTIMENTI- FILIPPO CONTI

6. FORMAZIONE-ANDREA ASQUER

7. AMMINISTRAZIONE E TESORERIA- CATERINA ARCA

DIPARTIMENTI

PERIFERIE- ANNALISA BERRETTA

CULTURA- ROSSELLA ATZORI

VERDE PUBBLICO- MARCELLO SERRA

POLITICHE SOCIALI- ELISABETTA RAPISARDA

ATTIVITA’ PRODUTTIVE- NANNI SPIGA

COMPONENTI ELETTI DAL CONGRESSO

LUISA SPISSU

ELENA MAMIA

SERGIO MARRACCINI

ROBERTA SULIS