Consorzio Turistico, “Auguri a Cacciotto, pronti a collaborare”

ALGHERO – Lettera della Presidente del Consorzio Turistico Riviera del Corallo Bianca Bradi al neo-sindaco Raimondo Cacciotto e alla sua Amministrazione Comunale.

“Illustrissimo Signor Sindaco,

a nome del Consorzio turistico Riviera del Corallo, desidero porgere i nostri auguri di buon lavoro

al Sindaco Raimondo Cacciotto e a tutti i membri della giunta e del consiglio comunale.

Il vostro insediamento rappresenta un momento di grande importanza per il nostro comune, e

siamo fiduciosi che la vostra dedizione, esperienza e passione potranno portare a un futuro

prospero e sostenibile per tutti noi.

Siamo consapevoli delle sfide e delle responsabilità che vi attendono, ma siamo altrettanto certi

che saprete affrontarle con impegno e determinazione. La nostra comunità è ricca di risorse,

talento e potenziale e, come Consorzio, siamo entusiasti di lavorare insieme a voi per promuovere

il benessere e la qualità della vita di tutti i cittadini di Alghero.

Vi incoraggiamo a mantenere un dialogo aperto e costruttivo con la nostra organizzazione,

ascoltando le esigenze e le preoccupazioni per ricercare le soluzioni che meglio riflettono i valori e

le aspirazioni delle imprese e della città, in quanto collaborazione e trasparenza sono fondamentali

per costruire una fiducia reciproca e realizzare quei progetti che possono migliorare la nostra

realtà quotidiana.

Vi auguriamo un mandato di successo, caratterizzato da realizzazioni concrete e significative

indirizzate ad un costante progresso della nostra comunità. In questo contesto il consorzio di

imprese che ho l’onore di rappresentare è pronto a collaborare con voi per il bene comune.

Con fiducia e speranza per il futuro.

Bianca Bradi

Presidente Consorzio Riviera del Corallo”.