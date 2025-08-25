Fiera artigianato artistico a Mogoro, già 7mila visitatori: vero grande successo

MOGORO – Sono stati 7334, nel primo mese di apertura, gli ingressi alla Fiera dell’artigianato artistico della Sardegna, con un incasso dalle vendite dei biglietti di oltre 21mila euro (21.470) ed un incasso totale di quasi 174mila euro. Procedono bene anche gli affari per gli artigiani che espongono: nei primi 30 giorni, l’incasso per le produzioni vendute è di oltre 152mila euro. L’esposizione di Mogoro, aperta lo scorso 19 luglio, “conferma i dati più che soddisfacenti degli anni scorsi, con un trend in crescita, rispetto al 2024, negli ingressi – commenta l’assessore comunale delle Attività produttive, Francesco Serrenti -. I visitatori, sempre più numerosi, arrivano in tanti dalla Sardegna, ma ci sono anche comitive di turisti italiani e internazionali. Siamo ovviamente soddisfatti da questi primi dati, un riconoscimento per il Comune, per la nostra comunità e per tutti coloro che quotidianamente lavorano alla Fiera entusiasmo e professionalità”.

PREMIAZIONE LAUREATI

Tra gli eventi che accompagnano la 64esima edizione della Fiera, dopo un anno di pausa ritorna domani, martedì 26 agosto, la premiazione ai neo laureati mogoresi: alle 19, nel Chiostro dell’area fieristica, il sindaco Donato Cau, e l’assessore della Cultura, Alex Cotogno, consegneranno a tre studentesse di Mogoro, che hanno conseguito recentemente la laurea, un premio in denaro. Nel corso della cerimonia le neo dottoresse illustreranno le tesi di laurea.