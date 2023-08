Ferragosto ad Alghero, ecco nuove aree parcheggio

ALGHERO – Per i giorni di più intensi e frequentati in Riviera del Corallo, l’Amministrazione comunale ha predisposto due ampie aree parcheggio in zone baricentriche per la viabilità urbana. Da sabato 12 a mercoledì 16 agosto, saranno disponibili il campo sportivo Don Bosco, fianco cimitero, e lo spazio interno a via Castelsardo, a servizio delle spiagge. Con orario continuato, i nuovi parcheggi saranno a disposizione gratuitamente di residenti e ospiti. “I parcheggi sono posizionati in aree strategiche, raggiungibili a pochi minuti dal centro cittadino e daranno un ampio respiro sul fronte della circolazione veicolare nel periodo di Ferragosto” sottolinea l’assessore alla Viabilità Emiliano Piras, che ringrazia i proprietari delle aree private per la disponibilità dimostrata.