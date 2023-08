Tutto pronto per la nuova stagione dell’Alghero Calcio in Promozione

ALGJERO – Si torna a respirare aria di calcio giocato, finalmente. L’Alghero si ritroverà questa domenica, 13 agosto, al “Pino Cuccureddu” per iniziare la preparazione agli ordini del mister Gian Marco Giandon.

Tanti i volti nuovi per la compagine giallorossa, dal primo colpo di mercato Joel Baraye al bomber Giuseppe Meloni, passando per i fratelli Marco e Paolo Carboni, il portiere algherese Antonio Sechi, l’attaccante Baba Ndaw Seck e i giovani provenienti da Cagliari e Latte Dolce. Ma anche lo zoccolo duro della squadra che ha vinto il campionato di Prima Categoria, con il capitano Stefano Mereu in testa.

Girone B. Intanto Il Comitato regionale della Figc ha reso noti i gironi di Promozione, che passano da tre a due. L’Alghero sarà nel girone B con diverse squadre del nord Sardegna ma anche con trasferte lontane da affrontare, come Ovodda e Galtellì, e con sfide dal sapore antico come quella contro la Nuorese. Il campionato scatterà il 24 settembre.

Coppa Italia. Il primo impegno ufficiale della stagione 2023/24 è in programma il 3 settembre con la Coppa Italia e la sfida contro il Sennori, una delle tre squadre che assieme all’Alghero compongono il Triangolare 2. L’altra formazione è il Porto Torres, che il 3 settembre non giocherà. Riposerà nella seconda giornata (il 10 settembre) la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta. Il 17 settembre, infine, si terrà la gara tra le due squadre che non si sono incontrate in precedenza.