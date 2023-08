Fratelli di Italia Alghero si smarca da Monti: “Opinioni personali, faccia chiarezza”

ALGHERO – “La delusione del consigliere Monti è fatto suo personale, non avendola condivisa né col capogruppo, né con l’assessore, né col partito. Ha consegnato le sue considerazioni alla stampa e ne prendiamo atto, sottolineando la difficoltà di sentire le rimostranze di chi è assente.

Fratelli d’Italia Alghero, perché non ci siano fraintendimenti e strumentalizzazioni, precisa che queste posizioni sono di natura strettamente personale e tanto valgono sul piano politico.

Si tratta di posizioni che suonano generiche e poco convincenti: sarebbe corretto che un consigliere esprimesse posizioni più puntuali.

A meno di un anno dalla scadenza del mandato è indispensabile un bilancio in riferimento al programma amministrativo. Si tratta di un’analisi necessaria per consentire a tutti di valutare con trasparenza cosa abbia funzionato e cosa no, cosa sia stato portato a compimento, cosa sia stato anche solo avviato, cosa sia stato disatteso, ma soprattutto quali siano stati gli eventuali errori e i ritardi. Il programma con cui il centrodestra ha vinto le scorse amministrative nasceva dal confronto con la Città, in risposta alla stanchezza e alla sfiducia generate dalle due fallimentari esperienze amministrative guidate dalla sinistra.

Ogni forza politica sa che si possa sempre fare meglio, ma non possiamo accettare la narrazione che nulla sia stato fatto.

I risultati raggiunti da Fratelli d’Italia anche ad Alghero nelle ultime elezioni politiche, impongono il preciso dovere di guidare con responsabilità la coalizione con l’obiettivo di mantenerla unita, di rilanciarne l’azione politica e amministrativa, riproponendo ai cittadini quegli obiettivi programmatici a suo tempo definiti, aggiornandoli e adeguandoli alla realtà d’oggi, certamente diversa da quella di 4 anni fa. Rifiutiamo perciò i catastrofismi e le bugie, sottolineiamo il buon lavoro svolto dal nostro rappresentante in giunta e dai nostri delegati nelle società partecipate e riconosciamo l’impegno dell’amministrazione per dare ad Alghero le risposte attese, anche quelle non date per limiti operativi o finanziari.

Ancora una volta richiamiamo alla responsabilità, alla serietà e all’impegno chi intende lavorare per il bene di Alghero.

Fratelli d’Italia Alghero – Il direttivo cittadino

