Elezioni, l’Alguer in centro con Conoci: tra Covid, crepe nel Centrodestra e progetti avviati

ALGEHERO – Secondo appuntamento per “Elezioni, l’Alguer in Centro” con ospite il sindaco della città di Alghero, Mario Conoci. All’interno dell’agorà cittadino della politica algherese, Bar In Centro (luogo che rappresenta, volenti o nolenti, la condizione del comune catalano), il primo cittadino, in scadenza di mandato e non ricandidato, ha tracciato un resoconto dei cinque anni di amministrazione incalzato dalle domande di Sara Alivesi e Stefano Idili che hanno toccato vari temi e questioni rilevanti per la politica cittadina. Come sempre, in questi casi, essendoci dei limiti temporali, (non oltre 15/20 minuti), non è stato possibile domandare tutto, ma gli spunti interessanti non mancano per un sindaco che, a prescindere da tutto, sarà ricordato come colui che ha dovuto affrontare lo tsunami del Covid. Intanto, dalla domani (lunedi) proseguiranno i confronti tra i vari candidati alle elezioni dell’8 e 9 giugno e anche tra alcuni esponenti non candidati. Cordiali saluti.

L’INTERVISTA CON MARIO CONOCI:

https://www.youtube.com/watch?v=iC3hAFJWDyo