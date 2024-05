“Da Marco Tedde 100 punti fra bluff, sogni e bugie”

ALGHERO – “Abbiamo ascoltato con grande interesse le proposte di un sempre più stanco, isolato candidato a sindaco Tedde, che ha parlato di 100 punti per ripartire. 100 punti che ripartono, immaginiamo, da alcune delle incompiute dei suoi claudicanti ex assessori. A ben vedere tuttavia il candidato può tirare un sospiro di sollievo. Affrontare e provare a realizzare 100! punti programmatici è certo uno di quei desideri irrealizzabili, una di quelle illusioni che si prova a propinare in campagna elettorale, forse per apparire uomo giovane di lunghe prospettive che invece per in candidato a Sindaco Tedde sono suo mal grado alle sue spalle. Per molti non dovrà comunque farlo, anche se prova già da ora a far credere che sarà lui a realizzarli, mentre sono già fatti. Fra alcuni dei suoi punti ce ne sono infatti molti già realizzati. Due su tutti: la delega alle politiche giovanili e l’ufficio programmazione.

La prima ha sempre avuto un assessore di riferimento negli ultimi 10 anni. La giunta Bruno ha perfino istituito la Consulta Giovani, mentre l’attuale giunta – dovrebbero saperlo bene gli alleati di Tedde – ha seguito da vicino le politiche giovanili con importanti progetti declinati secondo le diverse deleghe assessoriali.

I finanziamenti europei che Alghero ha saputo intercettare per importanti progetti in corso ( asfalti e ponti in agro, ex caserma carabiniere, forte della Maddalena, ecc.) sono il frutto del meticoloso lavoro svolto da un ufficio programmazione strutturato, sempre in funzione e ricco di competenze e professionalità.

Resterebbero 98 obiettivi, che sappiamo già sono una illusione piuttosto che concreti e veri, prese in giro agli elettori in campagna elettorale!

Christian Mulas (candidato alle comunali con Orizzonte Comune per Cacciotto sindaco)