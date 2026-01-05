Ex-Esso, da obbrobrio a fontana di “benvinguts”: la proposta di Sasso

ALGHERO – Non ci vuole molto per stimolare il dibattito. Ancora di più se l’input parte dai social e soprattutto, come nel caso in esame, se la proposta è attesa, intelligente e soprattutto molto condivisibile.
“Una fontana, o qualcos’altro, al posto di un distributore in disuso?”, è Francesco Sasso, presidente dell’associazione politica e culturale Iniziativa Alghero a puntare i riflettori su una delle tante questioni, piccole o meno, che paiono irrisolvibili. Quasi si trattasse di imprese stoiche e ardue. Mentre, come la doppia immagine plasticamente rappresenta, si parla di eliminare un distributore in disuso già da diversi anni (troppi) e trasformarlo in qualcos’altro.
Sasso propone, al posto dell’ex-distributore Esso, nello Scalo Tarantiello, una fontana. Un’idea interessante, realizzabile in pochissimo tempo, e che, soprattutto metterebbe in risalto la straordinarietà e unicità di una delle nostre vere peculiarità e attrattive: le vecchie mura e nel caso specifico il bastione del Forte della Maddalenetta.
La sollecitazione di Sasso ha raccolto in pochi minuti diverse adesioni e contributi in termini di ulteriori idee e pareri; con un’unica certezza, quell’obbrobrio prima viene eliminato, meglio è. E la proposta della fontana, come anche una sorta di “benvinguts” nel centro storico di Alghero, per chi giunge dalla passeggiata Barcellona, è probabilmente la più calzante. Sperando che non trascorrano altri anni, invano.