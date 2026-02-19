Europa Verde inaugura la sede di Alghero: arriva il leader regionale Piu

ALGHERO – Come anticipato da Algheronews [LEGGI], Europa Verde Sardegna annuncia che lunedì 23 febbraio alle ore 18, in via Pascoli 16 A, si terrà l’inaugurazione della nuova sede di Europa Verde

Alghero, un momento di rafforzamento della presenza politica e organizzativa sul territorio.

“La nuova sede nasce con l’obiettivo di consolidare il dialogo con la cittadinanza e le realtà associative locali, promuovendo partecipazione, sostenibilità e impegno per uno sviluppo equilibrato della città e del territorio”. Interverranno il co-portavoce regionale Antonio Piu, il Sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto, e i consiglieri di Europa Verde Beatrice Podda e Giampietro Moro