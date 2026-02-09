Europa Verde (Avs) mette radici ad Alghero: sede, organizzazione e impegni elettorali

ALGHERO – Procede a grandi passi la definizione di Europa Verde, partito del sindaco Cacciotto e dei consiglieri Podda e Moro che ha in dote un’importante numero di amministratori tra giunta ed enti.

Dalle civiche ad una forza nazionale, il passaggio è stato abbastanza celere, oltre che piuttosto annunciato e prevedibile. Del resto, nonostante la vittoria sia stata raggiunta con delle realtà politiche locali e, per la verità, soprattutto per quanta riguarda “Città Viva”, nate proprio per ampliare il plafond a favore del candidato, poi vittorioso, era nelle cose della politica assistere ad un mutamento volto a strutturare la centralità di alcuni esponenti, vedi l’assessore regionale Antonio Piu, nello schema dell’attuale maggioranza cittadina.

Ed è così che per lunedi 23 febbraio, alle ore 18.00, è prevista l’inaugurazione della sede di Europa Verde che, a livello extraterritoriale e, in vista delle prossime elezioni regionali, nazionali e si presume anche provinciali e cittadine, significa e di fatto rappresenta anche il simbolo di Alleanza Verdi e Sinistra. Nella nuova sede di via Pascoli 16, saranno presenti il co-portavoce regionale e assessore regionale Antonio Piu, il sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto e i consiglieri comunali Beatrice Podda e Giampietro Moro.

Le scadenze elettorali sono apparentemente lontane ma, tra smottamenti in Regione, province che (si spera a breve) avranno un’elezione diretta dei rappresentanti e soprattutto le politiche fra circa un anno con sorprese sempre dietro l’angolo, non sono così distanti. E, come giusto che sia, la politica, anche a livello locale, in questo caso il Centrosinistra, con le sue forze più a sinistra, si organizza, e male non fa.