Estate ad Alghero, Pooh in concerto

ALGHERO – Dopo Calcutta e Tedua, anche i mitici Pooh saranno tra i protagonisti dell’estate algherese. L’appuntamento con l’atteso concerto di una delle band più longeve e amate dal pubblico italiano è per il 9 agosto 2024 presso l’Anfiteatro all’aperto Ivan Graziani di Maria Pia. Un vero e proprio viaggio nella grande bellezza italiana attraverso la musica. Dopo il grande successo del tour che li ha visti protagonisti nel 2023 tra stadi, Arena di Verona, arene estive e palasport, i Pooh tornano live con “POOH – AMICI X SEMPRE Estate 2024”, oltre 20 date nelle location più suggestive d’Italia. E non poteva mancare la Riviera del Corallo, grazie all’organizzazione della Shining Production, in collaborazione con l’Amministrazione comunale ed il supporto della Fondazione Alghero. Nati da un’idea di Valerio Negrini, in oltre 50 anni di carriera i Pooh hanno superato i 100 milioni di dischi venduti, hanno ottenuto un elenco spropositato di premi e riconoscimenti e si sono dimostrati dei veri “pionieri” per le rivoluzioni introdotte nei loro live, i temi trattati nei loro brani, l’uso della tecnologia moderna e la multimedialità e tanto ancora.