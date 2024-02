Regionali, in arrivo i big di Forza Italia: tutti gli appuntamenti

CAGLIARI – Prende il via domani il fitto di incontri di Forza Italia in Sardegna, che vedrà in campo anche il segretario nazionale del partito, Antonio Tajani, il 21 febbraio per la conclusione della campagna elettorale.

Il tour degli azzurri nell’isola inizia con la visita in Sardegna del capogruppo al Senato, Maurizio Gasparri che giovedì 15, alle 17.30, comincerà con un breve incontro istituzionale al Comune di Cagliari.

Gasparri proseguirà venerdì a Oristano (ore 11.30) dove incontrerà prima il sindaco in Comune e poi parteciperà a un incontro con militanti e simpatizzanti azzurri. Nel pomeriggio di venerdì 16 raggiungerà Sassari per una visita al Museo della Brigata Sassari (ore 17) e per la presentazione dei candidati della circoscrizione (Hotel Grazia Deledda, ore 18). All’evento interverranno, oltre allo stesso Gasparri, il ministro Elisabetta Alberti Casellati, il capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, Paolo Barelli, il coordinatore regionale Ugo Cappellacci e il deputato Pietro Pittalis.

Sempre venerdì, alle ore 10,30, il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin sarà a Cagliari per un incontro nella sede di Confindustria Meridionale.

Sabato 17 Gasparri incontrerà a Cagliari i balneari per poi recarsi nel pomeriggio (ore 14) a Olbia per incontrare il sindaco Settimo Nizzi in Comune e successivamente i candidati e i simpatizzanti di Forza Italia.

Sabato 17 in Sardegna arriverà il Ministro Anna Maria Bernini: alle ore 11 incontrerà il sindaco di Lula in Comune insieme al candidato alla Presidenza della Regione, Paolo Truzzu, alle ore 12 interverrà a un incontro pubblico presso la stazione di servizio al bivio per il paese con i militanti, i simpatizzanti, i candidati e i deputati azzurri. Nel pomeriggio terrà un incontro istituzionale con il rettore dell’Università di Cagliari.

Domenica 18 è prevista la presenza della sottosegretaria al Ministero degli Affari Esteri, Maria Tripodi.

Lunedì 19 arriverà il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alberto Barachini.

Il 22 febbraio sarà il turno del ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo e del viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto.