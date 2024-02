“Tante adesioni, incontro Sardegna al Centro con Peru spostato al Quarte Sayal”

ALGHERO – “Il 17 febbraio, alle ore 18:30, presso la Sala Convegni del Quartè Sayál, in via Garibaldi ad Alghero, la nuova forza politica fondata da Antonello Peru e Stefano Tunis racconterà il suo progetto e il suo programma in vista delle prossime elezioni Regionali che si terranno il 25 febbraio.

“Abbiamo avuto talmente tante adesioni che ci hanno doverosamente portato a cambiare location scegliendone una con più posti. È stata una piacevole sorpresa che, spero, sia di buon auspicio per il nostro gruppo politico.

Vi aspettiamo per raccontarvi del nostro progetto tutto sardo. Possiamo essere protagonisti!”

Il Coordinatore cittadino

Federica Bandinu