Elezioni anticipate, si voterà domenica 18 settembre

ALGHERO – Manca ancora l’ufficialità, ma sembra che la data per le elezioni politiche anticipate sarà fissata domenica 18 settembre. Dunque non si attende neanche il mese di ottobre per indicare tagliare ulteriormente i tempi e permettere al nuovo Governo di scrivere e portare in Parlamento la finanziaria. Una corsa contro il tempo da parte di tutti i partiti con anche i primi rumors sui candidati locali compresi alcuni leader algheresi che, probabilmente, saranno in lizza nelle liste per Camera e Senato.