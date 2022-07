Oppi è ricoverato al Brotzu in condizioni stazionarie

ALGHERO – Giorgio Oppi, consigliere regionale dell’Udc, è ricoverato in condizioni stabili e stazionarie all’ospedale Brotzu, Nonostante le voci di questa mattina su un suo probabile aggravamento, risulta avere invece alcuni parametri in miglioramento rispetto ai giorni scorsi. Il politico centrista, 82 anni, circa due settimane era stato ricoverato all’ospedale Santissima Trinità per una pancreatite ma era stato trasferito in Rianimazione e intubato in seguito ad una insufficienza respiratoria. Ora, come detto, le condizioni sono stazionarie con alcuni parametri in miglioramento con l’auspicio che possa, a breve, superare ulteriormente migliorare.