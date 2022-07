Alghero Music Spotlight, oltre 500 iscritti: Cocco “chiama” gli artisti locali |video

ALGHERO – Sono circa 500 gli artisti emergenti (band e solisti) che si sono iscritti al contest dell’Alghero Music Spotlight, l’atteso evento in calendario dal 9 all’11 settembre all’Anfiteatro Ivan Graziani di Maria Pia. Un vero e proprio happening musicale che inizierà al tramonto ed accompagnerà per tre giorni il pubblico presente fin nella notte algherese che vedrà protagonisti FULMINACCI, GAIA e MR.RAIN (9 settembre), ARIETE, VENERUS e ANGELINA MANGO (10 settembre), LA RAPPRESENTANTE DI LISTA, DITONELLAPIAGA e CAFFELLATTE (11 settembre). Ognuna delle tre serate di concerti sarà aperta proprio dall’esibizione di un artista emergente selezionato tramite il contest, al quale è possibile iscriversi gratuitamente fino al prossimo 31 luglio attraverso il seguente link: algheromusicspotlight. icompany.it. Per questo, visto l’imminente deadline, è importante che sempre più artisti emergenti locali si attivino per definire l’adesione e avere la possibilità di calcare il prestigioso palcoscenico dell’Alghero Music Spotlight. In tale senso sono le parole dell’assessore alla cultura del Comune di Alghero, Alessandro Cocco, che ha voluto fare un appello rivolto proprio alle realtà locali e regionali affinchè partecipino al contest.