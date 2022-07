“Parcheggi, la maggioranza di destra boccia la tariffa unica”

ALGHERO – “Durante il Consiglio Comunale di oggi 20 luglio 2022 la maggioranza a sostegno del sindaco Conoci ha bocciato l’ordine del giorno del centrosinistra – primo firmatario Valdo Di Nolfo – che prevedeva l’istituzione di una tariffa scontata sui parcheggi a pagamento per le cittadine e i cittadini residenti e nati ad Alghero.

Per colpa della coalizione di destra e del sindaco Conoci ciò che in tantissime città turistiche è diritto acquisito ad Alghero rimane una chimera. Pochi giorni la stessa aveva scelto di aumentare il costo orario dei parcheggi a pagamento – le strisce blu – del 50%, da 1 euro a 1.50 euro.

La proposta di oggi votata e sostenuta da tutti i gruppi di minoranza – Sinistra in Comune, Futuro Comune, X Alghero, PD e M5S – invece prevedeva una tariffa massima oraria di 50 centesimi di euro e dedicata esclusivamente ai residenti e nati ad Alghero. Persone che molto spesso utilizzano le strisce blu non per diletto ma per recarsi a lavoro o per attività necessarie.

La motivazione alla base della richiesta dei consiglieri di opposizione era chiara: non fare cassa sulla pelle degli algheresi. Non solo però, i firmatari per voce dello stesso Di Nolfo si son resi disponibili ad eliminare il riferimento al costo orario per non gravare sul bilancio di previsione in discussione.

L’obiettivo per i gruppi di minoranza era e rimane l’istituzione di una tariffa sui parcheggi per residenti valida in tutto il territorio comunale più bassa rispetto all’1,50 euro – ad esempio 1 euro, stessa cifra che pagavano prima dell’aumento – orarie di oggi anche con diverse forme da discutere con la maggioranza e la giunta: abbonamenti, classificazione a zone con costi diversi, di prossimità ecc. Niente da fare, neanche questa proposta di mediazione è stata approvata dal sindaco Conoci, la cui volontà ora è sempre più chiara: fare cassa su tutto e tutti senza mezzo servizio in più per i residenti”.

Sinistra in Comune, Futuro Comune, X Alghero, PD e M5S