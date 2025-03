“E’ il momento di un impegno di tutti per un piano strategico metropolitano”

ALGHERO – “La firma tanto attesa del decreto che sancisce la nascita della città metropolitana, e’ un fatto determinante per l’intero nord-ovest dell’isola. La nascita del nuovo ente locale territoriale può e deve rappresentare una grande opportunità di sviluppo, a condizione che si realizzi una autentica coesione tra tutti i 66 comuni che ne fanno parte. Per questo serve una chiamata all’impegno per tutti i consiglieri comunali, verso un piano strategico metropolitano, in cui siano chiare le vocazioni e salvaguardate le diversità. Le sfide per la programmazione turistica, le infrastrutture, la gestione integrata del trasporto pubblico locale, delle scuole e delle strade, dei nostri aeroporti e dei nostri porti, l’impulso per una sanità che sappia riorganizzare ospedali e medicina del territorio, sono alcune delle sfide che abbiamo davanti. Servirà un riequilibrio delle risorse, un rapporto stretto tra pubblico e privato, senza lasciare nessun comune indietro, dal più piccolo al più grande. Abbiamo di fronte la possibilità di affrontare efficacemente le fragilità del territorio e di valorizzare le grandi potenzialità, sapendo che siamo complementari alle altre aree dell’isola e competitivi con le altre città metropolitane italiane ed europee. Dobbiamo guardare con rinnovata attenzione alla nuova provincia della Gallura, che nasce contestualmente e che ci deve vedere uniti e alleati nella crescita dell’intero nord Sardegna”.

Gabriella Esposito (Capogruppo Pd Alghero)