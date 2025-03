Suoli pubblici, Forza Italia: “Errori marchiani, riscrivere il regolamento”

ALGHERO – “E’ fin troppo semplice dire “ve l’avevamo detto”, così Marco Tedde (Forza Italia) sottolinea “gli errori del Piano di utilizzo dei suoli pubblici che verosimilmente dovrà ritornare davanti al Consiglio Comunale per correggere il marchiano errore che impedisce l’utilizzo del suolo pubblico ad alcuni importanti esercizi”.

“Il Gruppo di Forza Italia aveva chiesto inutilmente sia in Commissione che in aula di approfondire le norme posti dal Piano e di prorogare le attuali concessioni, per creare uno strumento che potesse soddisfare le esigenze dei fruitori degli spazi pubblici armonizzandole con quelle degli operatori economici. Anche facendo tesoro del recente provvedimento legislativo che consentiva la proroga delle concessioni fino alla fine dell’anno allo scopo di armonizzare tutti i regolamenti dei Comuni d’Italia”.

“Oggi la Giunta Cacciotto espone la massima assise cittadina ad una figura poco edificante, che mina la fiducia dei cittadini nella politica. Ma l’errore ci dà anche il destro per ripensare un Piano arraffazzonato che emana anche effluvi antipatici di conflitti di interessi. Riavvolgiamo il nastro e creiamo le condizioni per un Piano che soddisfi le esigenze di tutti i cittadini e degli operatori economici”, chiude Tedde-.