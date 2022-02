Domos, Educational tours tra le bellezze di Alghero

ALGHERO – Approfondire la conoscenza dei differenti attrattori della città e del suo territorio per suggerirne la visita ai propri ospiti, supportati dalla conoscenza diretta dei siti e da tutte le informazioni necessarie per un’efficace azione di promozione dell’offerta culturale, archeologica e naturalistica di Alghero è il principale obiettivo dell’iniziativa organizzata da DOMOS.

L’Associazione nasce a marzo 2011 e mette insieme strutture Extra alberghiere, come B&B, Affittacamere, Case Vacanze, Appartamenti, Agriturismo, locazioni turistiche e attività di servizi turistici. Attualmente le attività associate sono 61, ma si lavora per farne crescere il numero anche con iniziative come la presente. Il programma delle visite, verrà realizzato grazie alla convinta condivisione dell’iniziativa di Fondazione Alghero, Parco di Porto Conte, ExplorAlghero, cooperativa SILT, cooperativa il Quinto Elemento, Associazione Egea, la Comunità dei Frati Francescani di Alghero e Massimiliano Fois.

Gli obiettivi: quello di migliorare la qualità e la completezza delle informazioni agli ospiti della città dei principali attrattori del territorio e quello di implementare la vendita dei biglietti di “ Alghero Experience”, il biglietto unico nato su iniziativa dell’Amministrazione Comunale, con una piattaforma messa a punto dal Consorzio Riviera del Corallo e coordinato e gestito dalla Fondazione Alghero , con il concorso del Parco di Porto Conte e degli altri soggetti gestori dei vari siti.

Le visite si svolgeranno nei giovedì dei mesi di febbraio e marzo e riguarderanno i seguenti siti:

Le Prigionette – Arca di Noè e Casa Gioiosa (Parco di Porto Conte),

Museo del Corallo MACOR,

Museo Archeologico MUSA,

Nuraghe Palmavera,

Museo EGEA,

Necropoli di Anghelu Ruiu,

Necropoli di Santu Pedru,

Rifugio di Mare -Promontorio di Punta Giglio, Complesso di San Francesco,

MASE–Museo Antonio Saint Exupery.

Restano ancora da programmare la visita alla Grotta di Nettuno, al Museo Diocesano di Arte Sacra e alla Casa Manno.

Ieri, grazie al Parco di Porto Conte e ad ExplorAlghero si è svolta la prima visita, quella dell’area naturalistica delle Prigionette e di Casa Gioiosa con i suoi musei ed esposizioni. I partecipanti hanno apprezzato molto l’iniziativa e la competenza delle guide che li hanno affiancati, fornendo loro ogni informazione utile per svolgere efficacemente il ruolo di promotori del nostro prezioso patrimonio. I titolari di strutture ricettive o di attività di servizi turistici che fossero interessati ad aderire a Domos e partecipare a questa e alle altre iniziative programmate per il 2022 potranno contattare l’associazione al seguente indirizzo: info@domos-alghero.it