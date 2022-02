Commissione Mensa scolastica: “segnalate i disservizi”

ALGHERO – Le rappresentanti dei genitori in seno alla Commissione Mensa, in seguito agli ultimi avvenimenti e dichiarazioni apprese dalla stampa, vista l’assenza di canali ufficiali informativi sullo svolgimento dell’attività della Commissione, hanno deciso di attivare una email dove essere contattate e dove le famiglie possono inviare segnalazioni e/o proposte: commissione.mensa.aho@gmail. com

“In virtù della particolare situazione di difficoltà che come comunità scolastica stiamo vivendo a causa della pandemia, abbiamo pensato di predisporre un questionario di gradimento sul servizio della mensa scolastica da compilare online tramite il seguente link: https://forms.gle/ CR74VCWE5CX4rmCw7 Il questionario è compilabile da Dirigenti, Docenti, Genitori e Personale Scolastico. La compilazione è anonima e ha funzione statistica per poter rappresentare correttamente in Commissione e a tutta la comunità, con grafici e testimonianze, il gradimento del servizio in essere”.