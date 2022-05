Dog beach e attività in spiaggia, avviso del Comune di Alghero

ALGHERO – Con Deliberazione n° 13/33 del 15 Aprile 2022 la Regione Sardegna ha formulato degli indirizzi operativi per l’Esercizio delle funzioni amministrative sul Demanio Marittimo. In particolare al punto 10) “Aree per utilità sociale” l’Assessore Regionale riferisce dell’esigenza, da sempre rappresentata dalle Amministrazioni comunali, di poter destinare aree del litorale a finalità di utilità sociale (destinate ad attività sportive, aree per animali domestici, aree attrezzate per il gioco dei bambini, aree con attrezzature di supporto per persone con disabilità, etc.).

Sono infatti numerose le comunicazioni che il Comune di Alghero ha trasmesso alla Regione affinché la stessa procedesse ai sensi delle norme in vigore all’affidamento in gestione, nelle nostre spiagge, delle aree già individuate per la pratica sportiva e per le Dog Beach.

La Regione ha quindi stabilito che in tali aree è ammissibile il rilascio di autorizzazioni a titolo gratuito, ovvero concessioni temporanee assoggettate al pagamento del canone, di durata non superiore a 90 giorni, che verranno rilasciate al Comune (anche sotto forma di società In House) ovvero all’Associazione, Società sportiva dilettantistica, o in generale ONLUS, indicata dal Comune. In caso di concessione assoggettata a canone, il titolare potrà anche, nel rispetto del proprio Statuto, esercitare una residuale attività commerciale, purché non finalizzata al lucro ma unicamente al recupero delle spese.

“Abbiamo dato mandato agli uffici di procedere alla pubblicazione degli avvisi esplorativi al fine di individuare soggetti che volessero gestire per 90 giorni sia le aree sportive che le dog beach; riteniamo che questa presa d’atto dell’amministrazione Regionale, da noi più volte sollecitata, sia un grande traguardo che potrà ampliare i servizi offerti nella nostra città” spiegano l’assessore all’Ambiente Andrea Montis e l’Assessore al Demanio Giovanna Caria.