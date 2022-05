Trasporti, tra crisi e rilancio: parla Francesca Marino (Grimaldi Lines) |video

ALGHERO – Nello scorso fine settimana si è svolto ad Alghero il “Meet Forum”. Appuntamento di straordinaria importanza tanto da essere definito, dalle testate di settore, “La Davos dei Trasporti”. Tema centrale rispetto ad ogni comparto della vita sociale ed economica della Sardegna e che vede, ancora, diverse criticità, come emerso in particolare rispetto alla Continuità Aerea per cui all’Isola arrivano fondi molto esigui rispetto ai “cugini” della Corsica e Baleari.

Non solo criticità, però. Tra i protagonisti anche la Grimaldi Lines che, da tempo, cerca di attuare dei trasporti all’altezza delle richieste dei passeggeri attivando anche nuova linee come la Porto Torres – Savona. Al “Meet Forum” erano presenti la responsabile passeggeri per Grimaldi Lines, Francesca Marino, e commerciale di riferimento per la Sardegna, sempre per Grimaldi, Elena Bilardi. Entrambe hanno incontrato e parlato, riguardo diverse progettualità, col Sindaco Mario Conoci che ha fatto visita all’evento che si è svolto all’Hotel Carlos V. In occasione di questo incontro, abbiamo intervistato la Marino che ci ha parlato della condizione generale dei trasporti e di quella della compagnia di proprietà della Famiglia Grimaldi.