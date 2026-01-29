“Degrado via degli Artigiani, basta attese: urge intervenire subito”

ALGHERO – “Il mancato completamento delle opere di urbanizzazione di via degli Artigiani rappresenta una criticità ormai strutturale e non più rinviabile. Una situazione che penalizza cittadini e imprese e che continua a restare irrisolta nonostante la presenza di un progetto già definito. Il progetto predisposto dagli uffici tecnici dispone una radicale trasformazione dell’attuale sterrato impercorribile e riguarda la strada, lunga circa 120 metri, in cui non sono presenti le reti delle acque bianche e nere e l’illuminazione pubblica. Per le reti elettriche e telefoniche sono al momento presenti dei pali per il collegamento delle utenze con dei cavi “volanti”: una situazione di forte disagio più volte segnalata dai cittadini. Le opere prevedono la ricostruzione dei marciapiedi per tutta la lunghezza della via, la realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali e l’asfaltatura della sede stradale. E inoltre: maggiore decoro alla zona con la predisposizione delle aiuole lungo i marciapiedi e in continuità con il piano di calpestio. Prevista anche la realizzazione della rete idrica e fognaria, dell’illuminazione e della rete elettrica e telefonica. Una situazione indecorosa che si trascina da decenni e sbloccata solo di recente: le aree oggetto d’intervento sono state cedute per obblighi urbanistico-edilizi con una convenzione del gennaio 2024.

Il progetto che è stato regolarmente presentato alla Regione nell’ambito dei programmi di finanziamento disponibili, non è rientrato momentaneamente nella ripartizione delle risorse assegnate, per il principio di rotazione, avendo l’amministrazione comunale, già avuto diverse premialità in altre opere pubbliche come l’ex cotonificio di via Marconi .

Allo stato attuale Via degli Artigiani risulta oggi il primo progetto in lista di attesa per essere finanziato, in caso di eventuale integrazione o scorrimento delle risorse regionali.

Una condizione che, tuttavia, non può più attendere. Serve l’intervento immediato dell’Amministrazione comunale. I cittadini e le imprese non possono continuare a pagare il prezzo dei tempi della burocrazia e delle graduatorie, il Comune ha il compito di garantire infrastrutture adeguate nelle proprie aree urbane di competenza.

Per questo ci assumiamo, come gruppo, fino in fondo la responsabilità politica della scelta, chiedendo al Sindaco di individuare fondi comunali per completare le urbanizzazioni di via degli Artigiani, anticipando dunque risorse disponibili, in attesa di eventuali finanziamenti regionali futuri.

Non possiamo più continuare a rinviare questo problema, perché significherebbe scaricare sui cittadini e le imprese il peso delle scelte amministrative, contraddicendo ogni dichiarazione di sostegno allo sviluppo economico e all’occupazione. Servono subito atti concreti, via degli Artigiani è pronta, il progetto c’è, ora serve una decisione politica chiara”.

No Riformiamo Alghero

Nella foto il capogruppo Gianni Martinelli

La condizione di via Degli Artigiani ad Alghero