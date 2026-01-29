“Spiagge sempre più facili ad Alghero: passerelle e bagni a Lido e Maria Pia”

ALGHERO – L’Amministrazione del Sindaco Raimondo Cacciotto imprime un impulso decisivo per rendere il territorio più accessibile alle persone con disabilità fisica e accrescere il valore della destinazione turistica. L’obbiettivo è qualificare l’accoglienza assicurando la piena accessibilità ai servizi con la realizzazione di spiagge attrezzate e percorsi garantiti, contribuendo così all’innalzamento della qualità delle vita in città. Il progetto “Spiagge Facili” va in questa direzione: finanziato con 500 mila euro dalla Regione con il bando del giugno 2025.

“L’Isola che accoglie: turismo accessibile e inclusivo in Sardegna” prevede tre porzioni di litorale algherese completamente attrezzate per l’utilizzo da parte dei fruitori con disabilità. A Porta Terra si è tenuta la riunione operativa con il Sindaco Raimondo Cacciotto, l’Assessora al Turismo Ornella Piras e l’Assessore all’Ambiente Raniero Selva, con i riferimenti dei settori del Comune di Alghero interessati, le Associazioni che hanno co-progettato gli interventi e che si occuperanno della gestione degli spazi. Il progetto prevede la realizzazione di passerelle, piattaforme per accesso alla battigia, servizi igienici, aree di parcheggio dedicate. Si inizia con due siti, individuati al Lido e nel litorale fronte Palazzo dei Congressi, nei quali verranno attuati gli interventi. Il terzo sito è stato individuato nella spiaggia di Mugoni, per il quale sono in corso le fasi di predisposizione del progetto.

“Un progetto di grande contenuto sociale che accresce il valore di Alghero e della sua vocazione turistica – afferma il Sindaco Raimondo Cacciotto – aggiungendo alla forte connotazione della destinazione anche il tassello prezioso dell’inclusione, elemento sul quale stiamo lavorando con impegno ad ogni livello, anche con strumenti di recente approvazione come il Regolamento del Garante delle persone con disabilità”. A partire da questa estate saranno attive le prime due spiagge attrezzate, con i servizi che saranno allestiti su pedane, serviti da passerelle che dall’ingresso alla spiaggia portano a mare mediante percorso totalmente in piano. Agli operatori spetterà il compito di svolgere attività non solo mirate a garantire l’assistenza qualificata, ma anche di promuovere attività ricreative e sportive inclusive.

“Una iniziativa che consente ad Alghero e alla Riviera del Corallo di rientrare nel circuito nazionale dell’accessibilità – commenta l’Assessora Ornella Piras – e questo grazie alla possibilità finanziaria garantita dalla Regione. Il nostro progetto si è classificata primo tra le 18 amministrazioni che hanno partecipato alla manifestazione di interesse, con una iniziativa valida e di grande sostenibilità”. Il progetto prevede inoltre la realizzazione della Carta dell’Accessibilità, che comprende il censimento di tutte le strutture su territorio aventi le caratteristiche dell’accessibilità, per fornire ai cittadini e turisti un ulteriore servizio. Fondamentale sarà, a breve il supporto delle Associazioni che si occupano di disabilità, con le quali verrà avviato un confronto per condividere la stesura del documento.