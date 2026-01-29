“Noi governiamo in totale trasparenza, non facciamo teatrino politico”

ALGHERO “Quando vengono meno gli argomenti, Forza Italia torna a rifugiarsi in una narrazione fatta di parole altisonanti e prive di riscontro concreto”, cosi la maggioranza che sostiene il sindaco Cacciotto i replica ai consiglieri di Forza Italia. “È utile ricordare che già pochi giorni dopo gli eventi di Capodanno il Presidente della Fondazione aveva illustrato in modo chiaro e completo dati, investimenti e finanziamenti, peraltro pienamente consultabili attraverso gli strumenti ordinari di accesso agli atti».

“Parlare oggi di mancanza di trasparenza appare quindi fuori luogo. Presentare un atto di sindacato ispettivo come una rivelazione epocale, evocando “caos”, “dure reprimende” o un Sindaco “alla finestra”, non è esercizio di controllo democratico ma semplice propaganda, la maggioranza è impegnata a governare e a produrre risultati concreti, non a trasformare le istituzioni in un teatrino politico. L’amministrazione ha sempre seguito procedure chiare e condivise proprio a supporto della totale trasparenza. Ribadiamo il nostro impegno a lavorare con serietà, responsabilità e attenzione ai reali bisogni della città”,