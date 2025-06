Decolla l’app Porto Conte Experience

ALGHERO – Un altro importante passo in avanti per la divulgazione dell’app Porto Conte Experience sta coinvolgendo in questi giorni gli imprenditori delle borgate di Alghero. Sono infatti decine le locandine del nuovo strumento online di promozione territoriale che sono già state apposte nei locali delle attività coinvolte, per garantirne la diffusione capillare a favore dei visitatori in arrivo.

L’app, intuitiva e senza fronzoli, promuove gratuitamente le realtà imprenditoriali di Porto Conte fornendo un servizio a oggi essenziale per i turisti: conoscere il territorio in modo rapido scoprendone le peculiarità e i segreti. Le iscrizioni all’app aumentano di giorno in giorno rendendola sempre più completa: si tratta di una grande svolta per un comprensorio che dimostra, giorno dopo giorno, di crescere in tutti i sensi.

Il fermento nell’area di Porto Conte è realtà ormai da anni. Solo Guardia Grande ha visto negli ultimi mesi l’apertura di tre importanti realtà turistiche e ambientali molto diverse tra loro: la nuova cantina Podere Guardia Grande, il Bee Garden, primo polmone apistico strutturato del Mediterraneo e il Belvedere La Collina, il punto panoramico attrezzato con la più spettacolare vista su Capo Caccia e la Nurra